¿Te ha picado una garrapata? Que no cunda el pánico. Existen métodos para eliminarlas de forma segura y, en caso de duda, un profesional de la salud sabrá qué hacer para evitar cualquier tipo de riesgo para tu salud. Eso sí, no es algo que debas tomar a la ligera: este tipo de artrópodo pueden transmitir (aunque no tiene por qué ocurrir así necesariamente) bacterias y otros organismos que pueden causar, a su vez, enfermedades como la Fiebre por garrapatas de Colorado, Enfermedad de Lyme, Fiebre maculosa de las Montañas Rocosas o Tularemia.