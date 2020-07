La Comunidad Valenciana establece el uso obligatorio de mascarillas en todo momento

La Conselleria de Sanidad Universal ha anunciado la obligatoriedad del uso de mascarillas en la Comunidad Valenciana , aunque haya distancia interpersonal, a partir de este sábado, tras cuadruplicarse esta semana el número de casos de coronavirus en la franja de edad entre los 20 y 40 años . La medida no se aplicará en playas y piscinas.

La Generalitat establece a partir de este sábado e uso obligatorio de las mascarillas , independientemente de que además se guarde la distancia interpersonal de seguridad de metro y medio, "en todo momento en la vía pública", en espacios al aire libre, espacios cerrados de uso público o abiertos al público. "No es que haya una alternativa, mascarilla o distancia, es que tendrá que haber distanciamiento y mascarillas", ha puntualizado.

También ha recalcado que su uso "se recomienda también" en espacios privados, abiertos o cerrados , "cuando exista confluencia con personas no convivientes o no pueda garantizarse la distancia interpersonal".

La obligatoriedad, ha detallado, no afectará a playas, piscinas o espacios de naturaleza, como tampoco se exigirá a personas con enfermedades o problemas respiratorios que puedan agravarse con el uso de mascarillas, así como en otros casos de dependencia o discapacidad. La obligación del uso de las mascarillas, ha recalcado Barceló, "se refiere a las higiénicas y quirúrgicas" e incide en su "uso adecuado, desde el tabique nasal hasta barbilla incluida". También ha insistido en el uso de mascarillas en terrazas y restauración cuando no se esté consumiendo. "El hecho de sentarnos en una mesa en una terraza no quiere decir que debamos desprotegernos", ha subrayado