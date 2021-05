La mayoría de comunidades vacunará a mediados de junio

Las CCAA que no hacen previsiones

En Euskadi el Departamento de Salud no hace pública su planificación sobre cuándo se va a poder vacunar a la población de entre 40 y 50 años porque no quiere generar expectativas en los ciudadanos que luego no se puedan cumplir porque no lleguen las vacunas previstas.