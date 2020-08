Las frutas con más o menos azúcar: las más recomendables para la salud

La importancia de la fruta en una dieta saludable

Eso sí, no hay que olvidar que el azúcar de los productos procesados no tiene la misma composición ni es digerida de la misma manera por el organismo que el procedente de la fruta. La fructosa se considera mucho más saludable que el azúcar procedente de productos procesados. De hecho, la OMS asegura que los azúcares presentes de forma natural en frutas y hortalizas sin modificar no suponen un riesgo para la salud, ya que no se consideran azúcares libres (cuya ingesta es preciso limitar) sino azúcares intrínsecos, y estos últimos no son desaconsejados por ninguna entidad de nutrición importante. En definitiva, puestos a reducir nuestro consumo de azúcar, frutas y verduras son en general el último lugar en el que debemos cortar.