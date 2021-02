El insomnio es la dificultad para conciliar o mantener el sueño, lo cual se traduce en la percepción de un sueño no reparador, con cansancio y sueño durante el día. Se trata probablemente de uno de los trastornos más frecuentes, puesto que se da habitualmente en un 20% de la población.

Con pandemia o no, es difícil convivir con insomnio. Los problemas constantes para conciliar el sueño o de mala calidad puede provocar impactos a largo plazo en la salud, como obesidad, ansiedad, depresión, enfermedades cardiovasculares y diabetes.

Según el doctor Nogueira, "no es necesario bloquear la mente con fármacos porque eso no soluciona nada, lo único que hace es retrasar la solución del problema". Distintos expertos explican que se descansa bien cuando durante el día no hay sueño y uno está activo. Si uno logra conciliar el sueño en un par de minutos por la noche, es un indicio de un buen pernoctar.