Los investigadores explican que el estudio se ha realizado en once pacientes , siete de ellos con síntomas leves que presentaban pérdida reciente del olfato y otros cuatro con anosmia persistente, entre tres meses y medio y seis meses y medio después de la infección.

Un médico murciano hace que superar la anosmia tras el COVID-19 sea posible a través de una técnica

La anosmia suele presentarse como uno de los primeros síntomas de la enfermedad y, según un estudio de JAMA Otolaryngol Head Neck Surg, suele desaparecer pasadas unas cuatro semanas. Sin embargo hay personas que siguen sin recuperar el olfato durante meses , convirtiéndose en una secuela permanente de la Covid19. Este síntoma es más frecuente en pacientes jóvenes que no han sido hospitalizados.

La anosmia no solo supone perder calidad de vida y no poder saborear bien los alimentos, también es un problema de seguridad, ya que nuestro sentido del olfato nos ayuda a prevenir riesgos como la inhalación de agentes tóxicos o consumir alimentos que no están en buen estado.