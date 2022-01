Catherine Smallwood, una de las principales responsables de la OMS para Europa, ha mostrado su desacuerdo con el hecho de tratar la covid19 como endémica ya que "no se cumplen las condiciones para ello". "En este momento, las condiciones para la endemia no se cumplen", ha sentenciado. "La endemia asume cierta estabilidad de circulación del virus a unos niveles predecibles y unas olas de transmisión epidémica conocidas y predecibles, pero, lo que vemos en este momento, entrando en 2022, no se acerca en absoluto a eso", ha zanjado Smallwood, para añadir que "sigue habiendo una gran cantidad de incertidumbre".