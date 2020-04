Una doctora madrileña: "Si tienes pocas opciones de recuperación no te admiten en la UCI"

“Se empezó rechazando a gente mayor pero ni así hay capacidad”, cuenta. Ya se vio la semana pasada cuando se filtró un documento interno de la Generalitat de Cataluña que recomendaba no admitir en UCI a los pacientes de coronavirus mayores de 80 años .

“El criterio ahora es la posibilidad de supervivencia a 5-10 años . Si tu enfermedad es tan grave que tienen pocas opciones de recuperación no te admiten, ya tengas 20 años”, sentencia la doctora.

Aunque reconoce que en las urgencias se ha relajado la situación, “las UVI rechazan cada vez a más gente”. Insiste en que “la prioridad es la probabilidad de supervivencia. Por lo general gente joven pero algunos se rechazan ”. Cuenta indignada que hace unos días vio como una mujer de 45 años no fue admitida en la UCI porque tenía “un cáncer de mama ¡en remisión!”. El cáncer de mama es el tipo de tumor más frecuente en mujeres pero las posibilidades de curación, si se detecta en su etapa inicial, son casi del 100%, según la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

La doctora sostiene que el problema ahora no son las camas, sino la falta de médicos. Los últimos datos desvelan que ya son más de 19.000 los sanitarios afectados por coronavirus. En su hospital han habilitado las salas de espera de consulta como hospitalización. “Ya no es tema de espacio. Es que cada vez hay más personal de baja porque caemos como chinches”, afirma.

Según el protocolo de actuación de la Comunidad de Madrid, a los sanitarios sintomáticos leves solo se le pide que se le haga las pruebas PCR tras 72 horas con dichos síntomas. Hasta que no llegan los resultados sigue trabajando.

El confinamiento

Y llama la atención sobre el aislamiento de los niños. “Creo que la población está respondiendo ejemplarmente al confinamiento”. No obstante, señala que desde su casa no deja de ver AVES llegando a Atocha y si aún operan algunos vuelos comerciales como dicen “no tiene sentido que un niño no pueda salir a dar una vuelta a la manzana”.