Cosas que no debes compartir para evitar contagiarte de covid

Beber de la botella de agua de otra persona podría aumentar tus opciones de contagio

No se debe compartir smartphones ni fundas de dispositivos con nadie

Los ascensores se consideran espacios cerrados y mal ventilados

España se dispone a alcanzar la inmunidad de grupo para finales de verano de 2021, según los informes de la Unión Europea y los planes del Ejecutivo. Pero incluso vacunadas, las personas podrían seguir infectándose con el SARS-CoV-2 y propagándolo a otros contactos estrechos. Esto se debe a que las vacunas evitan desarrollar la enfermedad que el virus provoca, pero no el contagio.

Por ello, sobre todo en espacios interiores, se seguirán manteniendo medidas estrictas de seguridad que minimicen los riesgos de contraer la enfermedad del coronavirus. Entre tanto, deberás seguir siendo tan estricto como hasta ahora con el distanciamiento social, el correcto uso de las mascarillas y la desinfección de manos y superficies cuando sea necesario.

El SARS-CoV-2 se propaga principalmente a través de las partículas exhaladas por una persona infectada en un contacto estrecho con otros individuos. Sin embargo, la propagación aérea y vía fómite son también posibles aunque varios estudios hayan demostrado que las probabilidades de este tipo de contagio son menores.

Estas son 15 de las cosas que debes evitar compartir para no contagiarte con el nuevo coronavirus, según recopila 'Business Insider'.

Mascarillas

El coronavirus puede sobrevivir hasta 7 días —es decir, una semana entera— en la capa exterior de una mascarilla, según una de las investigaciones publicadas en The Lancet. De no ser reutilizable, no es nada recomendable compartir una superficie que puede estar contaminada por dentro y por fuera.

Pañuelos de papel

En las superficies de papel, como los pañuelos, el SARS-CoV-2 persiste hasta unas 3 horas, de acuerdo con los investigadores publicados en The Lancet Microbe. Más allá de que no compartas pañuelos usados, el simple acto de sacar una servilleta para regalártela podría contaminarla.

Botellas de agua

Si una de las principales amenazas en la propagación del nuevo coronavirus son las superficies de alto contacto, beber de la botella de agua o cualquier otra bebida de otra persona podría aumentar considerablemente tus probabilidades de infectarte con el patógeno —además de contraer otros tantos gérmenes que pueda tener el sujeto en cuestión—.

Móvil

Tu teléfono móvil es una de las superficies que tienen más gérmenes que el inodoro de un baño público. Y, el coronavirus en particular, podría aguantar hasta entre 3 y 7 días en superficies de plástico como la carcasa de un móvil. Este dispositivo se ha convertido en una extensión de ti mismo, lo llevas a todas partes y lo tocas a todas horas. Por ende, no sólo no deberías compartir smartphones con otras personas, si no que deberías tener un protocolo de desinfección para cerciorarte de que no te expones tú mismo al contagio con el SARS-CoV-2.

Fundas de dispositivos

Tal y como se ha mencionado con anterioridad, sobre superficies como el plástico o el acero inoxidable, el coronavirus puede aguantar hasta 7 días. Para uno de los más comunes, el plástico de polipropileno, es exactamente de 3 días —entre 21 y 23 grados Celsius y un 40% de humedad relativa—.

Ascensor

Una de las primeras recomendaciones de las autoridades sanitarias de todo el mundo para evitar los contagios con el covid-19 fue la de no subirte a un ascensor con personas no convivientes. Los ascensores se consideran espacios cerrados, mal ventilados y con muchas superficies de alto contacto —botones y pasamanos, por ejemplo—, donde puede permanecer activo hasta entre 3 y 7 días, según las investigaciones publicadas en The Lancet Microbe y New England Journal of Medicine.

Mobiliario de oficina

Más allá de que la oficina pueda ser un lugar poco propicio donde estar en medio de la pandemia de covid-19 —sobre todo si no se toman todas las medidas de seguridad pertinentes— también podría exponerte al contagio compartir dispositivos con otros compañeros. Entre ellos: los ratones y teclados de ordenadores compartidos, la impresora o los propios baños, donde tirar de la cadena puede crear un vórtice de 1 metro de alto y contaminas las superficies de alrededor.

Ropa de cama

El coronavirus se puede propagar de asintomáticos a superficies con más éxito en el contacto prolongado con sábanas y fundas de almohadas, que con pomos o interruptores de la luz, conforme a los hallazgos de una investigación realizada en colaboración entre los CDC de China, la Universidad Duke Kunshan y el Instituto de Microbiología y Epidemiología de Pekín.

Llaves

Las llaves puede ser otro de los objetos de las oficinas o los propios hogares que recojan todos los patógenos que se encuentren a su paso. En el metal, el coronavirus puede sobrevivir hasta 5 días, de acuerdo con los hallazgos de Journal of Hospital Infection.

Zapatos

Aunque las partículas no suelan permanecer flotando en el aire propiciando la propagación aérea, terminan cayendo y quedando activas durante un tiempo sobre las diferentes superficies. Los zapatos suelen pasar por muchas de estas —la calle, unas escaleras mecánicas o una alfombra a la entrada de un concurrido establecimiento—. Por ello, siempre has de quitártelos en la puerta y lavarte las manos de inmediato, recomienda el Ministerio de Sanidad de España.

Comida

La propagación a través de la comida preparada en un determinado restaurante no se ha descartado, pero tampoco se ha relacionado con brotes de covid-19 —excepto en una investigación en carne congelada—. Sí que podrías contagiarte si compartes una hamburguesa con una persona que pueda estar infectada con el SARS-CoV-2.

Cubiertos y vajillas

En la misma línea que el punto anterior, evita compartir cubiertos y vajilla. De hecho, en casa, intenta que cada uno de los familiares o amigos tengan su propio vaso y cubiertos —sobre todo si uno de ellos pudo haber estado expuesto al patógeno—.

Tarjetas de crédito

El efectivo se consideró en China en los inicios de la pandemia uno de los principales sospechosos de la propagación vía fómite, dado que viaja de mano en mano y de establecimiento en establecimiento. De facto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que los billetes podían estar propagando el coronavirus. En el mismo estudio publicado en Microbe, se demostró que el patógeno podía vivir hasta 4 días en la superficie de un billete.

Bolsas de la compra

Cualquier bolsa de plástico de la compra, sea o no reutilizable, podría exponerte al contagio con el coronavirus. Si compartes piso con otras personas, más si son personas de riesgo o están expuestos al coronavirus, intenta que cada uno tenga sus propias bolsas de la compra —como si diferenciases entre toallas, sabanas o vajilla—.

Vehículos

Una de las razones por las que en el confinamiento más estricto en España no se debía compartir coche con no convivientes o sólo podían viajar un número limitado de pasajeros es la forma en la que se propaga el nuevo coronavirus, tal y como se ha mencionado con anterioridad para otros espacios como el ascensor o la oficina.