COVID-LOT, el método de rastreo del virus mediante saliva de la Universidad Complutense que puede descargar el sistema de salud

Por eso explican que COVID-LOT pretende ser un análisis prospectivo de tipo epidemiológico, no de diagnóstico personal. "Si no hay detección de virus en un determinado lote (combinando 10 muestras) ya no haría falta progresar en el análisis y si lo hubiera, se procedería al examen de las muestras individuales para gestionar el pase a actividades académicas no presenciales y recomendar asistencia por el sistema sanitario", sostiene la Universidad Complutense en un comunicado.