Coronavius: el CSIC desarrolla un test serológico para determinar si la tercera dosis ha sido efectiva

A pesar de ello, reconoce que "no hay que bajar la guardia porque surgen nuevas variantes del virus que, de alguna forma, no son totalmente neutralizadas por la respuesta inmunitaria producida tras la vacunación. Ello se debe a que, aunque las vacunas actuales son muy eficaces para producir inmunidad suficiente para reducir el número de infecciones graves, la inmunidad que producen no es esterilizante, es decir, no ofrecen inmunidad de por vida ni previenen completamente el contagio, como la vacuna de la polio, por ejemplo", expone Balbino Alarcón.