Cuando se trata de hablar del mundo farmacéutico, es frecuente que surjan posiciones encontradas: de un lado se encuentran quienes defienden que los medicamentos pueden resultar, en ocasiones, demasiado caros, demasiado inaccesibles... y hay quienes consideran que las farmacéuticas solo piensan en hacer dinero y no en salvar vidas. De otro, la balanza se inclina a favor de un sector que desembolsa grandes sumas de dinero en proyectos de investigación que nos permiten mejorar nuestro bienestar social y salvar vidas, asumiendo a veces importantes pérdidas en el camino. En realidad, es probable que las cosas no sean blancas o negras, y la mejor forma de arrojar luz en este debate es analizar las cifras. ¿Cuánto cuesta desarrollar un fármaco? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Es realmente tan rentable?

Por qué cuesta tanto desarrollar un fármaco

Según un informe presentado el pasado 2020 por la consultora internacional Deloitte (bajo el nombre 'Ten years on: Measuring the return from pharmaceutical innovation 2019', actualmente el retorno de la inversión en I+D de nuevos medicamentos para los laboratorios farmacéuticos se sitúa en apenas un 1,8 por ciento, el registro histórico más bajo de la última década. El informe, en el que se evalúa el rendimiento de la innovación en el sector biofarmacéutico a partir de la evolución de la cartera de medicamentos en sus últimas fases de I+D de un grupo de doce compañías farmacéuticas líderes de todo el mundo, añade que esta rentabilidad acumula un descenso de 8,3 puntos porcentuales desde 2010.