La tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, a debate

Sin embargo, según el catedrático José Miguel Sempere, "todavía es demasiado pronto para saber si vamos a necesitar una tercera dosis de vacuna o no" porque aunque pasados unos meses no se detecten los anticuerpos, "puede estar en cantidades más bajas que no son detectables y lo que es más importante se habrán formado células de memoria que en el momento en el que en que sean estimuladas con pequeñas cantidades de virus van a volver a activarse y van a volver a producir anticuerpos y más células de memoria".