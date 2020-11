El síndrome de 'dedos congelados’, un nuevo síntoma del coronavirus

El 16 de abril, el Journal of the American Academy of Dermatology publicó un estudio sobre los efectos dermatológicos del coronavirus que contradecía aquellas primeras teorías que sostenían que el virus solo afectaba a los pulmones. Una de las conclusiones extraídas del estudio es que si bien la pérdida de olfato y gusto es uno de los primeros síntomas, las erupciones en los dedos de los pies podrían ser un indicador temprano de la enfermedad.