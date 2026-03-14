El cadáver se encontraba en una zona próxima a una pista de motocross en el paraje conocido como el Peñón de la Rata

El desesperado mensaje del hombre desaparecido mientras su barco se hundía en Almería: "Voy a saltar al agua de inmediato"

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AlmeríaEl cuerpo sin vida de Manuel Agustín, el vecino de 59 años de Berja (Almería) desaparecido el pasado 7 de febrero, ha sido localizado la mañana de este sábado en una zona próxima al parque periurbano de Castala de este municipio.

Según ha precisado el alcalde de la localidad, José Carlos Lupión, a EFE, el cadáver se encontraba en una zona próxima a una pista de motocross, en el paraje conocido como el Peñón de la Rata. El ayuntamiento pidió la colaboración ciudadana para encontrar al hombre de 59 años.

Fue visto por última vez cerca de su casa

Este hombre fue visto por última vez en las proximidades de su vivienda, ubicada cerca del camino de la Fuente del Oro, en el barrio de Los Cerrillos. Desde entonces fue buscado sin parar, con batidas multitudinarias convocadas los pasados 14 y 22 de febrero, que se saldaron sin resultado.

El regidor ha señalado que en el pueblo están "consternados", ya que a pesar de la muerte era una de las opciones más "probables" conforme pasaban los días, "lo que todos esperaban es que apareciese vivo". Ha precisado que el lunes, una vez se conozca cuándo se producirá el sepelio, se decidirá si se convoca luto oficial en Berja.