El estudio de los restos óseos muestra múltiples traumatismos en el cráneo, además de fracturas en la cara y el torso

La confesión del presunto asesino de Francisca Cadenas: "Sí, la maté yo de un golpe"

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BadajozLa autopsia preliminar de Francisca Cadenas, la mujer cuyos restos se encontraron esta semana, nueve años después de su desaparición, apunta a que la mujer murió tras sufrir una fuerte agresión. Los primeros análisis forenses indican que la víctima recibió numerosos golpes antes de fallecer y que después habría sido descuartizada.

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Según ha adelantado Prensa Ibérica, el estudio de los restos óseos muestra múltiples traumatismos en el cráneo, además de fracturas en la cara y el torso. En la autopsia también se han detectado varias costillas rotas, lo que refuerza la hipótesis de una agresión violenta.

El informe forense también ha identificado una fractura en el hueso hioides, situado en la zona del cuello. Este tipo de lesión suele aparecer en casos de traumatismo en la laringe y puede ser compatible con un intento de estrangulamiento.

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Una posible motivación sexual

Según las conclusiones preliminares, el conjunto de lesiones detectadas en el cuerpo de Francisca habría sido determinante en su muerte. Los especialistas consideran que la suma de esos golpes y traumatismos explicarían el fallecimiento.

La investigación continúa abierta para determinar con mayor precisión cómo se produjo el crimen y qué ocurrió después con el cuerpo de la víctima. Por el momento, las primeras hipótesis de la UCO apuntan a que el crimen podría tener una motivación sexual.

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La abogada de la familia de Francisca Cadenas pide prisión provisional para los dos detenidos por su muerte

La abogada de la familia de Francisca Cadenas, Verónica Guerrero, ha avanzado este sábado que va a pedir al juez prisión provisional para los dos detenidos presuntamente relacionados con la muerte de esta vecina de Hornachos desaparecida en mayo de 2017.

"Yo, como acusación particular, lo que voy a interesar es el ingreso en prisión provisional de los dos, puesto que lo que tenemos a día de hoy son unos restos que han aparecido en una casa", ha señalado Guerrero a su llegada este sábado al Juzgado de Primera Instancia de Villafranca de los Barros, donde los detenidos han pasado a disposición judicial.

Según ha dicho, en esta fase procesal, le "parecería muy prematuro el no pensar que puedan entrar los dos en prisión provisional, ha considerado la abogada de la familia, quien ha aludido a que puede existir un riesgo de fuga "evidente", así como de destrucción de pruebas.