El hermano menor de los detenidos confesaba ante la Guardia Civil el crimen de Francisca Cadenas

Los detenidos por la muerte de Francisca Cadenas llegan al Juzgado de Villafranca a declarar entre gritos de 'asesinos'

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BadajozLos dos hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas en la localidad pacense de Hornachos en mayo de 2017 han llegado en la mañana de este sábado al Juzgado de Instancia de Villafranca de los Barros para declarar ante el juez, entre gritos de 'asesinos, asesinos'.

Este viernes, el hermano menor de los detenidos confesaba ante la Guardia Civil el crimen de Francisca Cadenas tras su desaparición en 2017, y exculpaba a su hermano, según informan fuentes de la investigación.

La confesión de 'Juli'

La confesión se produjo ante los agentes de la Guardia Civil en el acuartelamiento de Zafra, donde permanecen detenidos después de que este pasado miércoles fueran encontrados restos óseos de Francisca Cadenas en el patio de su vivienda.

Según recoge Nacho Abad en su cuenta de Youtube, 'El Juli' se derrumbó y admitió los hechos: "Sí, es Francisca Cadenas. La maté yo de un golpe".

Además, el detenido exculpó a su hermano, quien aseguró que no era conocedor de lo ocurrido: "Mi hermano no sabía nada del fallecimiento".

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La abogada de la familia de Francisca Cadenas pide prisión provisional para los dos detenidos por su muerte

La abogada de la familia de Francisca Cadenas, Verónica Guerrero, ha avanzado este sábado que va a pedir al juez prisión provisional para los dos detenidos presuntamente relacionados con la muerte de esta vecina de Hornachos desaparecida en mayo de 2017.

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"Yo, como acusación particular, lo que voy a interesar es el ingreso en prisión provisional de los dos, puesto que lo que tenemos a día de hoy son unos restos que han aparecido en una casa", ha señalado Guerrero a su llegada este sábado al Juzgado de Primera Instancia de Villafranca de los Barros, donde los detenidos han pasado a disposición judicial.

Según ha dicho, en esta fase procesal, le "parecería muy prematuro el no pensar que puedan entrar los dos en prisión provisional, ha considerado la abogada de la familia, quien ha aludido a que puede existir un riesgo de fuga "evidente", así como de destrucción de pruebas.

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Cabe recordar que los dos hermanos fueron detenidos en la tarde del pasado miércoles, después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontraran restos óseos enterrados en el patio de su vivienda, que posteriormente se confirmó que eran de Francisca Cadenas.

Tras prestar declaración, será el juez del Juzgado de Primera Instancia de Villafranca de los Barros el que deberá decidir si envía a prisión provisional a los dos detenidos, o a uno de ellos, o los deja en libertad con cargos.