La emotiva despedida de Luis Merlo a Gemma Cuervo

Su larga trayectoria como intérprete en los escenarios, su amor al teatro, su figura pionera y su carácter emprendedor fueron premiados por la Sociedad General de Autores (SGAE) en 2021 al concederle el Premio Max de Honor de ese año.

Al serle concedido el premio, Gemma Cuervo recordaba que había “trabajado muchísimo" durante toda su vida; "por suerte, con papeles de gran calidad. Si hacía falta trabajar noche y día, lo hacía. Y sin olvidarme jamás de mis tres hijos y mi marido, pero mi trabajo era muy importante para mí. Es un placer sin límites trabajar en el teatro”.

“Ha sido una bendición trabajar con los mejores actores de una generación, sobre todo porque no había que tirar de ellos, sabían lo que hacían”, declaró también Gemma Cuervo, que confesó que casi nunca se había atrevido a rechazar un papel al considerar “una bendición del cielo" que se acordaran de ella.