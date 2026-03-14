Muere la actriz Gemma Cuervo a los 91 años: la capilla ardiente para despedir a la actriz se abrirá este domingo en el Tanatorio de la Paz
La actriz ha fallecido a los 91 años de edad
A lo largo de más de seis décadas de trabajo, participó en más de 60 montajes teatrales y numerosos proyectos audiovisuales
La actriz Gemma Cuervo ha fallecido a los 91 años, dejando atrás una trayectoria que la convirtió en una de las intérpretes más queridas y reconocidas de la escena española. La artista, nacida en Barcelona en 1934, desarrolló una extensa carrera en teatro, cine y televisión.
La emotiva despedida de Luis Merlo a Gemma Cuervo
El compañero de profesión de Gemma Cuervo, Luis Merlo, ha sido uno de los primeros en despedir a la actriz con unas emotivas palabras en sus redes sociales: "Fuiste un ejemplo de talento y de vida. Me consuela imaginar que ya estás reunida con Mariví y Emma en el cielo, las tres de nuevo juntas, cotilleando y riendo como solo vosotras sabíais", ha escrito.
"Gracias por todo, Gemma. Descansa en paz, eres eterna"
Las conmovedoras palabras de Gemma Cuervo a José Luis Gil: "Nos cuidaba de verdad"
Gemma Cuervo ha emocionado a sus seguidores con una de sus últimas publicaciones en Instagram que ha dedicado al actor y a su buen amigo José Luis Gil. La veterana actriz de 91 años, que ha compartido muchos momentos junto al intérprete en 'La que se avecina', ha escritounas conmovedoras palabras para resaltar esta amistad y a la persona que ponía voz también al personaje Buzz Lightyear.Ir a la noticia
Las reacciones a la muerte de Gemma Cuervo a los 91 años: "Una de las personas que más nos ha hecho reír a todos"
La muerte de Gemma Cuervo, a los 91 años, ha conmocionado a todo el país. La actriz era una de las caras más reconocidas en España por sus míticos papeles en Aquí no hay quien viva y La que se avecina. Desde hace un tiempo, la artista empezó a usar más sus redes sociales. Y una prueba de ello es la carta que ha compartido con sus followers más jóvenes en suúltima publicación.Ir a la noticia
La emoción de Gemma Cuervo al recibir el Premio Max de Honor en 2021
Su larga trayectoria como intérprete en los escenarios, su amor al teatro, su figura pionera y su carácter emprendedor fueron premiados por la Sociedad General de Autores (SGAE) en 2021 al concederle el Premio Max de Honor de ese año.
Al serle concedido el premio, Gemma Cuervo recordaba que había “trabajado muchísimo" durante toda su vida; "por suerte, con papeles de gran calidad. Si hacía falta trabajar noche y día, lo hacía. Y sin olvidarme jamás de mis tres hijos y mi marido, pero mi trabajo era muy importante para mí. Es un placer sin límites trabajar en el teatro”.
“Ha sido una bendición trabajar con los mejores actores de una generación, sobre todo porque no había que tirar de ellos, sabían lo que hacían”, declaró también Gemma Cuervo, que confesó que casi nunca se había atrevido a rechazar un papel al considerar “una bendición del cielo" que se acordaran de ella.
La trayectoria teatral de Gemma Cuervo
Durante su trayectoria teatral fue protagonista de más de cien montajes en clásicos como 'El malentendido' de Albert Camus, con dirección de Adolfo Marsillach, 'Bodas de sangre de Federico García Lorca', 'La Celestina' de Fernando de Rojas, 'Los siete infantes' de Lara y 'El castigo sin venganza' de Lope de Vega, además de textos de Valle-Inclán, Robert Patrick, entre otros. También actuó y dirigió piezas como 'Siempre no es toda la vida' o 'El otro William'.
La última carta que escribió Gemma Cuervo antes de su muerte: "La vida es demasiado breve"
Dos días antes de su muerte Gemma Cuervo quiso dejar plasmada una carta a todos los jóvenes en la que reflexionaba sobre la vida y dejaba algún que otro consejo. Una carta que, en el día de hoy, tiene mucho más sentido. "Nunca me gustó dar consejos. Siempre he creído en la libertad de cada uno para aprender la vida a su manera. Pero con los años una comprende algunas cosas. Queridos jóvenes, vuestros padres un día decidieron traeros al mundo sin manual de instrucciones. Improvisaron, se equivocaron, sacrificaron muchas cosas, intentando hacerlo lo mejor posible. Amadlos. Entendedlos. No es fácil ser padre ni ser madre", comenzaba escribiendo la actriz en su perfil de Instagram.Justo después de esta reflexión, Gemma Cuervo se dirigía a todos aquellos que eran padres o madres para aconsejarles sobre su día a día: "Y queridos padres, no olvidéis que ser hijo también es difícil. Todos llegamos creyendo que el mundo es sencillo hasta que la vida nos enseña que crecer también duele. Hoy, a mi edad, miro hacia atrás y añoro a mis padres. Y al mismo tiempo miro a mis hijos y me pregunto en silencio si lo hice bien".Ir a la noticia
La capilla ardiente se abrirá este domingo en el Tanatorio de la Paz
La capilla ardiente para despedir a la actriz se abrirá este domingo 15 de marzo en el Tanatorio de la Paz (Tres Cantos) a partir de las 10 de la mañana.
Muere la actriz Gemma Cuervo a los 91 años de edad
Gemma Cuervo ha muerto a los 91 años de edad. Laprestigiosa e inolvidable actriz, reconocida por su destacado papel como Mari Tere en 'La que se avecina' y su participación en otras series como 'Médico de familia',ha fallecido hoy tras una larga trayectoria profesional en el teatro, cine y televisión.Ir a la noticia