Una deficiente higiene bucal y la periodontitis pueden favorecer casos más graves de covid

Según han demostrado diversos estudios, la boca no es un sistema aislado dentro del conjunto del cuerpo humano. Hay una relación entre las patologías periodontales y diversas enfermedades como las cardiovasculares , las infecciones respiratorias como la neumonía o exacerbaciones infecciosas de la EPOC, la diabetes o hasta los efectos adversos durante el embarazo.

La boca se considera una de las principales vías de entrada y salida de distintos microorganismos en nuestro cuerpo que pueden multiplicarse y producir infecciones in situ y a nivel sistémico. “La periodontitis no diagnosticada o no tratada supone un riesgo conocido para agravar la condición sistémica de los pacientes con covid-19, sobre todo en los que presentan mayor gravedad, y más aún en los pacientes ingresados en UCIs con ventilación asistida”, indica el doctor Miguel Carasol, coordinador científico de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA).