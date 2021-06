Tiempos necesarios para donar sangre en caso de haber sido infectado o vacunado contra el coronavirus

¿Es posible donar sangre si me he infectado o vacunado contra el coronavirus ? La respuesta es sí. Solo que habrá que esperar unos días, seguiendo las últimas indicaciones del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) que ha tenido en cuenta los escasos casos de trombosis.

Para una persona que ha recibido la vacuna contra el covid el ECDC no recomienda medidas de seguridad adicionales en la donación de sangre y plasma por posibles efectos adversos. En España, Sanidad establece espera 48 horas por si apareciera fiebre. Pasado este tiempo, si estas bien puedes acudir a donar.

Si la persona vacunada desarrolla fiebre y ésta persistiera más allá de las 48 horas, se debe esperar 15 días para donar porque la fiebre podría ser de carácter infeccioso y no estar relacionada con la vacuna.

Las vacunas actuales contra la covid no contienen elementos vivos , es decir, o se basan en moléculas de ARNm (Pfizer y Moderna) o en vectores virales que no tienen posibilidad de replicación (Janssen o AstraZeneca). Si las vacunas fueran de virus debilitados su habría que esperar al menos cuatro semanas.

¿Cuánto debo esperar si he superado la covid?

En España, si has sido diagnosticado de covid no puedes donar hasta pasados 28 días de la desaparición total de los síntomas o tras 14 días de una PCR negativa.

Además, si tienes o has tenido en los últimos 15 días afecciones respiratorias o fiebre o has estado en contacto con un paciente covid-19 no debes acudir a donar.