Dudas y respuestas sobre la vacunación contra el covid en España

Tres meses después de que llegarán a España las primeras vacunas contra el covid algunas de estas preguntas no tienen respuesta. Por ejemplo, no sabemos cuánto dura la inmunidad y tendremos que esperar a la Ciencia. Por el momento, algunas, la mayoría de las dudas se pueden aclarar.

El 90 % de los mayores en residencias y centros geriátricos está inmunizado tras haber recibido las dos dosis , mientras que el 98 % tiene al menos una. Sin embargo, el colectivo de mayores de 80 (sólo el 70,8 % ha recibido una dosis y el 40,2 % es ya inmune a la enfermedad), aún no se ha completado a pesar de que el Ministerio de Sanidad se había fijado como objetivo haberlo hecho a finales de marzo y principios de abril.

España como miembro de la UE priorizó en la primera etapa a los residentes y personal en centros de mayores y de atención a grandes dependientes, personal sanitario y sociosanitario y grandes dependientes no institucionalizados.

Janssen, AstraZeneca, Pfizer y Moderna, las vacunas según la edad

¿Y por qué las comunidades no están vacunando por igual a los colectivos priorizados? Porque si bien hay una estrategia común, cada comunidad tiene las competencias en Sanidad y, por tanto, la posibilidad de hacer una adaptación a lo que ellas interpretan del documento base que se guía por criterios etarios, según señala a Efe el presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (Anenvac), José Antonio Forcada.

Esta situación " ayuda bastante a crear una cierta confusión entre la gente porque no acaban de entender por qué la vacunación se trata de una manera diferente en una comunidad que en otra", sostiene el presidente de Anenvac.

¿Puedo elegir qué vacuna ponerme?

Sanidad es tajante sobre la vacuna a administrar: "no puede ser a demanda o elección con el fin de no socavar los principios y valores éticos de la estrategia". "La vacuna a aplicar debe basarse en la eficacia y su indicación para los diferentes grupos de población. Además, la pauta completa se administrará con la misma vacuna".

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, al ser preguntada sobre la posibilidad de que alguien se negara a vacunarse con una determinada marca y eligiera hacerlo con otra respondió: "No está contemplada en la Estrategia de Vacunación. Si no se vacuna, por ahora no se vacunaría".