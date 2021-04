"La mascarilla debe seguir una vez estén vacunados si tratan con no convivientes"

No alcanzamos la inmunidad a plazos

Una persona que ya haya recibido la primera dosis ya ha recibido protección, precisan los especialistas. "No hay que pensar que, en las vacunas que tienen dos dosis, alcanzamos la inmunidad a plazos. No es la mitad de la inmunidad en la primera dosis, y 'llenar el depósito', completar el 100% de la inmunidad, con la segunda dosis".

Hay personas que van a llevar la mascarilla mucho tiempo

Es precipitado eliminar la mascarilla

" Veo precipitado eliminar la mascarilla a escala poblacional , de forma sistemática, no incorrecto, pero habría que estudiarlo más. Porque la vacuna no da una efectividad ninguna del 100% , no evita la infección totalmente, ni genera inmunidad esterilizante en el 100% de los vacunados", subraya el doctor Navarro Alonso, quien destaca que, por otra parte, la efectividad baja un poco frente a las variantes.

Supuestos en los que se pueden levantar las restricciones

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, ECDC, en un documento, ha expuesto varios supuestos en los que se pueden levantar las restricciones frente a la covid. Cuando las personas completamente vacunadas se encuentren con otras completamente vacunadas (riesgo muy bajo/bajo), el distanciamiento físico y el uso de mascarillas faciales se puede relajar.



Cuando un individuo no vacunado o individuos no vacunados del mismo hogar o burbuja social se encuentran con individuos completamente vacunados, el distanciamiento físico y el uso de máscaras faciales se pueden relajar si no hay factores de riesgo de enfermedad grave o menor efectividad de la vacuna en cualquiera de los presentes.



Los requisitos para las pruebas y la cuarentena de los viajeros (si se implementan) y las pruebas periódicas en los lugares de trabajo pueden no aplicarse o modificarse para las personas completamente vacunadas, siempre que no exista una circulación de las variantes de escape inmunológico.