Se duplican los enfermos cardiovasculares en los últimos 30 años

El número de personas que fallecen a causa de las enfermedades cardiovasculares (ECV) aumenta de forma progresiva en el mundo y los enfermos se han duplicado en 30 años, según un artículo dirigido por el español Valentín Fuster que publica este miércoles el 'Journal of the American College of Cardiology'.



Tal y como informa en una nota de prensa el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), este estudio ha utilizado todas las fuentes de datos disponibles sobre la incidencia, la prevalencia, la letalidad, la mortalidad y los riesgos para la salud de la población de 204 países y territorios en los últimos 30 años.



Los datos reflejan "una necesidad urgente de que todos los países establezcan programas de salud pública destinados a reducir el riesgo cardiovascular basados en la modificación de las conductas individuales".