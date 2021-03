Los efectos secundarios del miedo a la vacuna

La búsqueda continua de información provoca obsesiones y conductas compulsivas

De hecho, han personas que se ven desbordadas por la situación "llegando a desarrollar cuadros ansiosos (palpitaciones, nerviosismo, irritabilidad, problemas de sueño, falta de concentración) u obsesiones que pueden ir acompañadas o no, de conductas compulsivas como comer en exceso o búsqueda continua de información para aliviar sus estados ansiosos".

"Son muchas las estrategias psicológicas, validadas científicamente, de las que disponemos, y es esencial que se adapten a cada persona o colectivo en particular, ya hayan recibido todas las dosis, estén esperando la segunda o todavía no se les haya administrado ninguna", ha señalado. Al respecto, ha recalcado que la salud física y la mental están "intrínsecamente unidas" y "no debemos de olvidar que prevenir y tratar psicológicamente los temores, estados de ánimo decaídos, u obsesiones favorece que nuestro sistema inmunitario esté más protegido, nos sintamos mejor y se generen actitudes positivas desde la calma y serenidad para tomar la decisión más acertada", ha recalcado.