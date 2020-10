La enfermera que superó el ébola critica a los negacionistas del coronavirus y los insta a ir a su hospital

La auxiliar de enfermería que sobrevivió al ébola en 2014, ha cargado contra quienes "niegan" la pandemia del coronavirus. Teresa Romero les ha invitado a estos a pasarse por el hospital Carlos III de Madrid, para que vean de primera mano a los enfermos del covid y "luego salgan sin mascarilla a reivindicar que no hay tal virus".

La sanitaria que se contagió de ébola en 2014 mientras trataba a un enfermo con esta enfermedad ha asegurado a los medios que está "bien" y que, de momento, se ha librado de este virus. No quiso perder la oportunidad para asegurar que lo que más le choca de la pandemia es que "haya gente que lo niegue". "No sé como pueden hacerlo", se ha lamentado, antes de invitarlos a "que se vengan aquí al hospital, que se den una vuelta y lo comprueben por ellos mismos y luego salgan a la calle sin mascarilla a reivindicar que no hay tal virus".