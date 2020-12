La vacuna de Luis Enjuanes neutraliza el coronavirus: impide que los vacunados se infecten de covid

Quien se ponga la vacuna de Enjuanes no se infectará y no transmitirá el covid

A diferencia de las actuales es intranasal y de una sola dosis

El virólogo del CSIC espera que esté disponible a finales de año

Luis Enjuanes, uno de los virólogos más reputados a nivel mundial es español. Lleva 35 años estudiando los virus como el que provoca el covid y ahora trabaja en una vacuna, española, que va un paso más allá de las de Pfizer o Moderna que se empiezan a poner ahora. La suya, explica, ofrece “inmunidad esterilizante”, es decir, el virus queda anulado en la puerta de entrada. Con las actuales no.

Luis Enjuanes, que lidera uno de los grupos que investiga vacunas contra el coronavirus en el CSIC, explica que su vacuna "es completa, muy potente y, con una sola dosis, ha demostrado que da una inmunidad esterilizante. Eso, otros no lo pueden decir".

Las vacunas de Pfizer o Moderna – la primera de ellas ya se está poniendo en EEUU o Reino Unido- están basadas en una molécula de ARN que codifica la proteína S, que induce anticuerpos neutralizantes para el virus.

Con ellas, explica Enjanes, tras ponerte las dos dosis “si el virus te ataca por la calle, tiene la oportunidad de entrar, de infectarte, de crecer e incluso diseminarse un poco. Lo bueno es que no te producirá una enfermedad importante, y desde luego no te vas a morir, pero no es una inmunización completa”. Además –comenta- las personas vacunadas reparte el virus durante unos días, con la suya no porque el coronavirus ni siquiera entra en la persona.

“Nuestra vacuna, cuando la hemos evaluado en ratones transgénicos humanizados, hemos visto que quedan inmunizados y que, cuando les damos una dosis letal para que se mueran todos, no solo no se muere ninguno sino que, además la cantidad de virus enorme que les damos no llega siquiera a infectar al ratón. El virus es neutralizado en la puerta de entrada. Eso no ocurre con ninguna de las tres vacunas que hay ahora”, señala el científico.

“Lo ideal es: persona vacunada, persona que ya no reparta el virus, que no lo disemine. Eso solo lo consiguen unas pocas vacunas, por ejemplo la nuestra”, sentencia Enjuanes, que no deja de poner en valor las vacunas que han llegado primero al mercado.

Asegura que ahora es lo que tiene la sociedad para defenderse frente al covid. “Si me dieran la oportunidad de ponerme algunas de las que se aprueben ahora, me vacunaría enseguida”. En EEUU han empezado a poner hoy mismo la vacuna de Pfizer y en Europa se espera que esté disponible en enero. De hecho, hoy hemos conocido que Sanidad trabaja con la posibilidad de empezar a vacunar antes de Reyes.

Vacuna intranasal

El equipo de Enjuanes apuesta por una vacuna intranasal, no instramuscular como es habitual hasta ahora. Lo explica en la entrevista concedida a Nius. “Si uno tiene que inmunizarse los ojos porque se le infectan, la mejor forma sería administrar la vacuna en los ojos. La inmunización intramuscular no suele dar una buena respuesta inmune en las mucosas. De ahí que las de Moderna, Pfizer y AstraZeneca tengan que dar dos dosis.

“Nuestra preferencia es intranasal porque el virus nos entra a nosotros preferentemente por las vías respiratorias, entonces la inmunización nos interesa ahí, y eso se obtiene administrando el antígeno localmente. Esta inmunidad es mucho más potente y además es la que se necesita”, señala el virólogo.

No obstante, explica que también trabajan en la vía intramuscular porque es más difícil que las agencias reguladoras autoricen una vacuna intranasal.

Enjuanes asegura que con una sola dosis de la vacuna intranasal la persona quedaría inmunizada al 100%. Espera que esta vacuna del CSIC esté disponible a finales de 2021 aunque aún no la han probado en humanos. Tienen un duro año de trabajo por delante.

Para cuándo otra pandemia de coronavirus

Que va a venir otra pandemia es lo único que se atreve a señalar Enjuanes. “Constantemente aparecen coronavirus en animales, muy peligrosos para la alimentación y que son un peligro también para las personas. Coronavirus humanos se conocen siete. Los tres últimos han sido el SARS en 2002, el MERS en 2012 y en 2019 este.