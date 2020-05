Picor, escozor y a veces hasta dolor con grietas: consecuencias del exceso en el lavado de manos

La pandemia por coronavirus ha dejado claro la importancia de la limpieza de manos para prevenir y evitar enfermedades contagiosas, como la que causa el SARS-CoV-2. Sin embargo, la 'obsesión' por la limpieza no debe descontrolarse, ya que podemos encontrar problemas . Para conocer la práctica correcta, el dermatólogo Guillermo Enrique Solano-Lopez Morel explica las claves en este ámbito.

"Además, la utilización de jabones que no son adecuados para las manos o que las resequen en exceso también pueden dar lugar a dermatitis irritativas (eccemas irritativos). Esto puede resultar en dermatitis con mucho más frecuencia en aquellas personas que ya de base tienen alguna condición como por ejemplo las personas que sufren de dermatitis atópica", añade.

"En los tiempos que estamos viviendo, el lavado de manos con agua y jabón es lo recomendado para prevenir la infección por el coronavirus, el gel desinfectante, con soluciones hidroalcohólicas se recomienda cuando no es posible el lavado de manos , todas las veces que haya que hacerlo. Sin embargo, tanto el lavado de manos como los geles pueden provocar eccema de manos, por la irritación producen. En cuanto a las cremas hidratantes están recomendadas siempre y todas las veces que sea necesario, idealmente después del lavado de las manos. Este producto contrarresta la sequedad excesiva ocasionada por geles y jabones ", comenta el dermatólogo.

Las consultas por los problemas en las manos han aumentado exponencialmente

"En los últimos dos meses han aumentado exponencialmente los pacientes que consultan por este problema en las manos, las irritaciones. Pero las lesiones ocasionadas por el coronavirus son un capítulo aparte : deben ser valorados por un dermatólogo y tratadas según el tipo de manifestación. Las dermatitis irritativas en las manos no son manifestación del coronavirus sino de las agresiones externas ocasionadas por el agua, los jabones y los geles", aclara.

"Existen técnicas recomendadas para el lavado de manos, por ejemplo la de la OMS, hay incluso videos explicativos en internet en páginas oficiales en donde gente experta en el tema explica la técnica correcta. Está claro que no todos cumplen lo de los 15-20 segundos recomendados, bien por desconocimiento o bien por falta de tiempo u otro motivo, pero también he de decir, que es mejor hacer algo que no hacer nada", destaca.