Antes era China, ahora es España: los hoteles se transforman en hospitales, el Gran Hotel Colón, el primero

China fue el primer país en convertir el pasado mes de febrero algunos de sus hoteles en hospitales . Y como ya ha dejado claro Bill Gates, todo lo que imitemos de un país que hoy ha tenido cero contagios es bueno. Ellos han pasado por esta batalla antes que nosotros. Este jueves, casi un mes y medio después, Madrid habilita el primer hotel medicalizado de España para aliviar la presión asistencia de los grandes centros sanitarios. Serán más de 40 hoteles los que se convertirán en hospitales en la Comunidad de Madrid , lo que permitirá sumar 9.000 plazas con atención sanitaria para los enfermos con coronavirus que requieran de una supervisión con la que no cuentan en sus hogares. El Ayre Gran Hotel Colón ha sido el primer hotel español en hacerlo, un establecimiento de 361 amplias habitaciones, todas ellas exteriores, y que ahora pasarán a formar parte de la lucha contra una pandemia, pero que hace días alojaban a turistas y visitantes en una de las zonas más comerciales de Madrid. Y es que este minimalista hotel está a 300 metros del hospital Gregorio Marañón , así es como explican el ofrecimiento desde la cadena Palladium a la que pertenece, que a partir de este jueves lo deja en manos de la Consejería de Sanidad madrileña para aliviar la presión asistencial no sólo del Gregorio Marañón, también de los hospitales Infanta Leonor y La Princesa. Será, por el momento, el hotel medicalizado encargado de atender la sobrecarga de los hospitales de la capital del país, porque a disposición del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz y del Hospital Universitario de Henares, en Coslada, se medicalizará desde este viernes el Hotel Marriot Auditorium. Cercano al Aeropuerto de Barajas y a la Feria de Madrid (IFEMA), este hotel, acostumbrado a los trajes y las corbatas de sus huéspedes habituales, abrirá las puertas a las mascarillas, guantes y batas estériles de los sanitarios y pacientes, que ocuparán sus 869 habitaciones, sus 56 salas de reuniones, y podrán hacer uso de su Auditorio, con una capacidad para 2.000 personas.

El sector hotelero se ofrece a dar 60.000 camas

Han sido los primeros establecimientos hoteleros en convertirse en hospitales durante la crisis sanitaria en España, pero no los únicos que se han ofrecido, ya que el sector hotelero ha brindado al menos 60.000 plazas al Gobierno regional para hacer frente a esta crisis que lo ha cambiado todo.



Algunos de ellos son más pequeños, como el Sleep'n Atocha, que el pasado jueves ofreció sus 80 habitaciones porque, sostienen, "dentro de este caos, hay que arrimar el hombro", y para ello también han contribuido a una idea que ha surgido en el sector, 'Hoteleros en Acción', una plataforma común que reúne todos los ofrecimientos y propuestas de las cadenas y establecimientos.



"Me consta que han trabajado día y noche para que esta plataforma saliese cuanto antes, y así recoger una base ordenada de datos que se pone a disposición de las autoridades para facilitar su trabajo", señalan desde este alojamiento ubicado en la calle del Doctor Drumen, en Atocha.



La plataforma también recopila información de los alojamientos para precisar si son aptos o no para albergar a personas sin hogar, o si existe la posibilidad de que aporten alimentos perecederos que, dada la situación de poca demanda o de cierre, no darán salida.



Para la atención sanitaria, han sido muchos los que se han ofrecido, como el hotel Room Mate, con sus 15 alojamientos en toda España, que podrán sumar unas 1.000 habitaciones para luchar contra la pandemia, comentan desde la compañía, que dispone de seis establecimientos en Madrid, todos en el centro de la capital, comentan.



Meliá también ha dado un paso al frente con esta iniciativa, y ha propuesto sus 19 hoteles, la mayoría céntricos, aunque también cuenta con alojamientos cercanos al Aeropuerto de Barajas y en Leganés, según han confirmado desde su administración.



Del mismo modo lo ha hecho Soho Boutique Hotels, que ofrece sus dos establecimientos de cuatro estrellas, uno cercano al Congreso de los Diputados, y otro a la estación de metro Ópera, así como otras compañías como B&B Hotels con sus siete hoteles, o Catalonia Hotels & Resorts, que ha hecho lo propio con sus 55 establecimientos en España.