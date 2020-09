El experto matemático Àlex Arenas alerta de que es peligroso abrir ahora las escuelas

Recull de 12 idees a partir de les experiències de reobertura d’escoles arreu, si oblido alguna si us plau afegiu-la: 1.- Propostes específiques per cada context escolar i ampliació de professorat 2.- Grups estables i distància 1,5 m a l’aula 3.- Increment d’espais educatius

8.- Carpes de PCRs per a cada escola, PCRs per grup estable (pooling) i professorat, mínim cada 15 dies 9.- Ventilació constant i, si és possible, maximitzar el nombre de classes a l’aire lliure 10.- Abastiment de connectivitat a tot l’alumnat

Porque si no se cumple una de las tres condiciones enumeradas, "no se puede pasar a la siguiente y, por lo tanto, no se deberían abrir" las aulas. Pero estas apreciaciones no parecen calar en una clase política que apuesta por la vuelta a la normalidad. Incluso dirigentes como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, han adelantado ya que lo más probable es que todos los niños se contagien.