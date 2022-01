Según explica el doctor Lorenzo Armenteros , portavoz sobre covid de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) sobre el coronavirus, España "posiblemente sí" se ha acelerado . "Se ha buscado un equilibrio complicado entre la economía y la salud. Ese equilibrio acortando los días de cuarentena puede que haya tenido una repercusión que no tenía claramente definido la ciencia", señala al respecto.

El médico de la SEMG cree que "en el equilibrio ha pesado más la economía y lo que puede suponer para un país alargar las cuarentenas y las bajas laborales ". "Estamos detectando que hay un número determinado de pacientes que a los siete días siguen con un nivel de anticuerpos CTs por encima de lo que podemos considerar no infeccioso ", detalla el experto español.

"Eso sí, hay que diferenciar una cosa. Los siete días se suelen estar dando en pacientes asintomáticos o muy poco sintomáticos, de los pacientes con síntomas sí nos encargamos la mayoría de los médicos de tener la certeza de que no estamos dando un alta a un paciente que puede contagiar", añade el doctor Armenteros.

A cada paciente que tiene síntomas a los siete días de contraer el virus se le pide una PCR de contraste, explica el doctor: si los CTs están por encima de 30, que significa no contagia, se le da el alta. Si no, se retrasa hasta los 10 días. "No podemos hablar de siete días generalizado", subraya.