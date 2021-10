No obstante, tal y como apunta José María Molero, vocal de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, este invierno habrá una movilidad social prácticamente normal y menos gente protegida de manera natural porque la gripe no circuló el año pasado. "Eso va a significar que es más probable que haya una transmisibilidad del virus mayor", sostiene.

Una opinión que no comparte sin embargo Jorge Carrillo, vocal de la Sociedad Española de Inmunología (SEI), que no cree que la caída de las infecciones durante un año afecte mucho al siguiente. Para él lo que marcará la diferencia será la cepa de virus que circule (A o B). "No pienso que vayamos a tener una campaña más severa por el hecho de que el año pasado no lo fue", afirma Carrillo.