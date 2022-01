Varios expertos consideran que ómicron podría adelantar el fin de la pandemia

Otros expertos mantienen la cautela porque todavía no se dan las condiciones. "Yo estoy de acuerdo con estos mensajes, lo que pasa es que creo que el momento de lanzar los mensajes no es el adecuado porque estamos todavía en pleno pico de la sexta ola del cual nos está costando muchísimo descender", señala Enrique Bassat, epidemiólogo de IS Global Barcelona.