Fernando Simón admite un "incremento importante" de fallecidos en los últimos días

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón , ha defendido que se está reduciendo el impacto del COVID-19 en las residencias aunque "no a cero": "No lo estamos consiguiendo", ha reconocido. Por ello, ha advertido de que "por poco que estén afectadas, el impacto va ser grande".

"El impacto en las residencias no está siendo grande pero en algunas hay un número importante de casos y se puede llegar a una letalidad no deseable ", ha añadido, aunque ha insistido que se "tiene claro qué hacer para evitar casos".

Letalidad por encima de 70 "se dispara"

Número de asintomáticos en la Comunidad de Madrid

"No voy a entrar en un juego en el que no quiero entrar. Esto no es una cuestión de ver si hay discrepancias o no. Esto es un problema de controlar la epidemia. Los datos de asintomáticos en Madrid son los que son. Todos han visto los informes que ha habido. No quiero entrar en esa polémica", ha comentado el epidemiólogo en rueda de prensa este lunes.