El primer gato infectado con covid19 en España no murió por la enfermedad, según los análisis

Negrito, el primer gato infectado con SARS-CoV-2 en España, no murió de covid19 , según los detalles que ha revelado la necropsia y los análisis hechos al superviviente. Poco después de que su dueño muriera por coronavirus, el felino de cuatro años, que presentaba dificultades respiratorias graves, ingresó en un hospital veterinario de Badalona, donde le diagnosticaron una patología grave del corazón y, debido al estado avanzado de esa enfermedad cardíaca, le practicaron una eutanasia.

Un investigación conjunta del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) del IRTA y científicos del Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa y publicada en la revista PNAS arroja luz sobre la infección en mascotas. Los investigadores apuntan que los gatos domésticos se pueden infectar por SARS-CoV-2 , que su sistema inmunitario genera una respuesta eficaz contra el virus y que, por el momento, no hay pruebas de que puedan contagiar a los humanos .

Hasta el momento, solo se visto que los visones sí que pueden transmitir la infección a sus cuidadores, pero no los animales de compañía”, indica Júlia Vergara-Alert , investigadora del CReSA-IRTA y coautora del trabajo. “Las mascotas son susceptibles de infectarse, pero son víctimas colaterales de la enfermedad . Se contagian de su propietario y no se ha documentado ninguna transmisión de gato a persona”, destaca.

Negrito convivía con otro gato, Whisky, a quien una prueba de serología ha detectado que ha generado anticuerpos, lo que indica que el animal también ha estado expuesto al virus aunque no ha desarrollado síntomas. “Es difícil descartar que haya habido una transmisión de gato a gato porque a nivel experimental sí que se ha demostrado que puede darse, aunque fuera del laboratorio no se ha visto que los animales se contagien la enfermedad. Lo más probable es que Whisky se contagiara de su propietario, aunque no lo podemos determinar”, afirma Vergara-Alert.