Guía de atención a pacientes con la covid en Atención Primaria

Además, dependiendo de la sintomatología, los signos exploratorios, la saturación de oxígeno y la presencia de imágenes compatibles con neumonía se puede clasificar la enfermedad según la gravedad de los síntomas. Además, no se puede olvidar que los factores de riesgo y los criterios de vulnerabilidad se deben tener en cuenta para la toma de decisiones, ya que condicionan el pronóstico de la enfermedad.

La mayoría de los pacientes podrán realizar aislamiento y seguimiento en su domicilio mediante la monitorización de sus síntomas, siempre que sean casos leves. Sin embargo, un porcentaje de pacientes podría desarrollar síntomas graves y deberá permanecer alerta ante la disnea o el dolor torácico persistente. Por ello, ante un paciente co n síntomas respiratorios hay que conocer si ya está diagnosticado o no para realizar las pruebas de detección más adecuadas, y saber el día de inicio de los síntomas.

Respecto a la farmacología, se recomienda a los pacientes con cuadros leves de infección por COVID-19 tratamiento sintomático y seguimiento telefónico. El manejo de los síntomas es similar al de otras enfermedades víricas agudas, incluyendo antitérmicos y analgésicos para la fiebre, mialgia y dolor de cabeza. La utilización de antiinflamatorios no esteroideos, como ibuprofeno, no se encuentra contraindicada, aunque se recomienda utilizar paracetamol como primera opción.