El hospital Isabel Zendal se vacía tras pasar de 700 ingresados a 50 en un año

Ángel es otro de los pacientes hospitalizados. Al igual que Ángela, su evolución ha sido buena y le queda poco para volver a casa. "Estoy con ganas de irme" , reconoce sentado con una sonrisa. Amelia todavía tiene por delante unos cuantos días más. Acaba de salir de la unidad de cuidados intermedios y está emocionada: "He tenido una recuperación excelente. Estoy feliz". Poco después, un nudo se agarra a su garganta. "Esto es muy malo" , dice al borde de las lágrimas refiriéndose al virus.

Que queden pocos pacientes no significa que vayan a estar solos en su estancia, tal y como explica la supervisora de Enfermería de Cuidados Intermedios, Raquel Gutiérrez. "Van a estar acompañados entre sí y cerca del control de Enfermería", añade. Por su parte, el responsable de las unidades de cuidados respiratorios intermedios, Pedro Landete, recuerda que no todo es positivo. Del medio centenar de hospitalizados, unos 17 permanecen en la unidad de cuidados intensivos. "Todavía no hemos encontrado un tratamiento que marque la diferencia", subraya.