Ingresan a uno de los jugadores del Fuenlabrada con coronavirus al sentirse indispuesto

El club madrileño de fútbol, que no ha revelado el nombre del jugador, ha infomado que su estado no reviste gravedad. "En la mañana de hoy un jugador del CF Fuenlabrada se ha sentido indispuesto y ha sido trasladado al hospital de A Coruña. No reviste gravedad y se ha decidido trasladarle al hospital por precaución", se lee en el comunicado.