El ejemplo de un hotel medicalizado: "Nadie sabe el volumen de gente que se puede ver afectada"

“Todos los pacientes son derivados del hospital. De momento solo está ocupada una planta. No va a haber ninguna UCI, son personas que van a pasar dos o tres noches y luego, si todo está bien, volverán a casa. La mayoría están en situación de 'prealta'. En total hay 16 pacientes, esperemos que no se ocupen todas las habitaciones, aunque, si hay que hacerlo, Sanidad tiene todo el edificio a su disposición. El hotel Las Provincias de Fuenlabrada cuenta con 99 habitaciones, varias ya ocupadas, pero desde el hospital no descartan ningún escenario.