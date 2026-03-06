Patricia Martínez 06 MAR 2026 - 04:30h.

VigoUn piso lleno de muebles y objetos de decoración que han formado parte de una vida se puede convertir en un mercadillo lleno de tesoros y segundas oportunidades. Esta la es la filosofía de partida para hacer funcionar los mercadillos en casas, conocidos como “home markets”; una propuesta aún poco conocida en Galicia, pero que empieza a ganar adeptos entre quienes necesitan “vaciar un piso” y quienes lo visitan en busca de objetos concretos, antigüedades o curiosidades.

Dos jóvenes viguesas están detrás de Home Market Vigo. Desde su cuenta de Instagram y su grupo de difusión, comparten los pisos donde se realizan estos mercadillos “en casa”. Pero antes de poner todo a la venta, hay semanas, incluso meses de trabajo. “Nos contactan los dueños de los pisos, porque cada vez nos conoce más gente” cuenta una de las socias en este proyecto.

“Al principio la gente era un poco más reticente a abrir su casa, explican. “Y no todas las casas son viables para hacer un “home market. Por ejemplo, si solo hay muebles no lo hacemos, tiene que haber cosas: libros, ropa, cristalería, ropa de cama, objetos de decoración...” añade.

El mercadillo en casa supone una apuesta por la economía circular, ayudando a vaciar los pisos, cuando los dueños necesitan despejarlo pronto, “puede ser por un fallecimiento, pero también para poner en alquiler, o por una reforma”, explican.

“Antes la gente lo guardaba todo”, añaden y detallan que se han encontrado todo tipo de curiosidades en este año: “Hay cosas guardadas desde los años 60, igual un calendario antiguo o un folleto de un espectáculo, por ejemplo”.

Se tasan y se marcan uno a uno todos los objetos y muebles a la venta

El objetivo principal es vaciar el piso, no tanto ganar dinero. Pero cada uno de los objetos a la venta se tasa y se marca con su precio. La mayoría están entre “un euro y 50 euros”, pero siempre hay vajillas, cristalerías, muebles, o antigüedades que tienen otros precios superiores, “pero que siguen siendo muy buenas oportunidades”, explican desde Home Market Vigo. La tarea de preparar un piso para la venta, ordenando, catalogando, poniendo precios y colocándolo todo les puede llevar desde un par de semanas hasta un más de un mes, dependiendo lo que encuentren.

Estas dos socias ya llevan un año vaciando pisos en Galicia, con estos mercadillos. Por sus manos han pasado varias viviendas, plagadas de objetos y de historias, que para algunos podrían ser trastos. Para quien los encuentra, auténticos tesoros a un precio bajo y que se merecen tener una nueva vida. “Ahora vuelve a tener un valor especial lo antiguo, lo vintage, las piezas especiales”, relatan las responsables de los mercadillos caseros, “y por eso estas ventas son toda una oportunidad”.

Tras prepararlo todo y anunciarlo en sus redes, organizan visitas abiertas al público, durante el fin de semana, y recomiendan que quien vaya a comprar se lleve sus bolsas o cajas.

Libros viejos y ropa de segunda mano, de lo más buscado

Entre los visitantes hay todo tipo de perfiles, “a primera hora vienen a tiro fijo, a buscar algo que han visto en las fotos, porque no quieren quedarse sin ese objeto” y durante el fin de semana se pasan decenas de curiosos y compradores: “viene mucha gente en busca de libros antiguos y también mucha gente joven por la ropa”, explican.

Estos días están terminando de preparar un piso en Vigo para el mercadillo agendado para este fin de semana. En esta ocasión, a través de sus redes sociales ya han mostrado algunos de los tesoros que esconde: desde vajillas de Sargadelos, y porcelana de estilo inglés, ropa de cama, menaje hasta objetos más curiosos como relojes, tocados para eventos, o cámaras de fotos antiguas: “Todo lo que está en la casa está a la venta”, recuerdan.