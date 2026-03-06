El policía expedientado tras la tragedia de El Bocal afirma que no tenía medios para ir hasta la pasarela

Un vecino de Santander llamó un día antes a los servicios de emergencia alertando del mal estado de la pasarela: "Hay un puente que está roto y cedido y si pasa un grupo se cae y se mata". Estas fueron sus palabras exactas y eso fue lo que pasó. Al menos seis jóvenes perdieron la vida tras el derrumbe de la pasarela en la playa de El Bocal, en Santander, una de ellas, la única superviviente está en la UCI.

Desde el 112 trasladaron este aviso a la Policía Municipal, que lejos de acudir y acordonar la zona o encargarse de que se cerrase, nadie actuó. Pero, ¿por qué los agentes no evitaron esta tragedia? La alcaldesa de Santander ha asumido "fallos y responsabilidades" y expedientará al agente que no tomó medidas.

Los servicios de emergencia ya eran conocedores de que el puente por el que murieron seis jóvenes de menos de 22 años estaba en mal estado. También lo sabían los agentes de policía. El agente que cogió la llamada, no activó la respuesta necesaria en estos casos. Hubo una inacción han confirmado desde el Ayuntamiento.

El agente afirmaba que no podía ir hasta el lugar

En un informe el agente sostiene que quería abrir una incidencia, pero que finalmente no lo hizo porque no tenía equipos suficientes para trasladarse hasta el puente. "No se puso en contacto con ningún equipo para ver si podía o no", dice la alcaldesa. Hasta el lugar no acudió ninguna patrulla y al día siguiente, pasó lo que el vecino que llamó predijo: la muerte de seis personas.

A este agente se le abrirá un expediente, pero la alcaldesa va más allá y apunta al Ministerio de Medioambiente como responsable del mantenimiento de la pasarela y desde esta institución han afirmado que diversas alegaciones de la alcaldesa no corresponden con la realidad.