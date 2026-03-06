El Gobierno de EEUU difunde un vídeo de su ataque a un barco iraní

Zoe Armenteros 06 MAR 2026 - 08:24h.

El Ejército de Israel se prepara para ocupar el sur de Líbano y ya preocupa que se anexe los territorios próximos a su frontera

Sánchez traslada al presidente de Líbano su "apoyo total" tras los bombardeos de Israel: "Basta ya de escaladas"

Séptima jornada de guerra en Irán sin que se augure el final de los ataques iniciados por sorpresa por Estados Unidos e Israel el pasado sábado. El régimen de Teherán ha avisado que el "conflicto" será "prolongado", poco antes de que el Ejército israelí desatara una nueva oleada de ataques "a gran escala" la capital iraní durante la madrugada. En Beirut, también han sufrido los bombardeos israelíes a extensas barriadas del sur de la capital del Líbano.

Donald Trump, que no ha dejado de insultar al Gobierno de España por no apoyar sus planes bélicos, tiene otra opinión diferente y parece mostrarse dispuesto a alargar la guerra hasta las ocho semanas. Para ello, presume de tener munición suficiente. "Puedes decir cuatro semanas, pero podrían ser seis, ocho o tres", como confirmó el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, quien aseguró que son EE.UU. e Israel los que están marcando por completo "el ritmo" de la guerra.