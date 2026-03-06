El Gobierno de EEUU difunde un vídeo de su ataque a un barco iraní

Última hora de la guerra en Irán| Teherán avisa de un "conflicto prolongado" tras las amenazas de Israel con una oleada de ataques a "gran escala"
El Ejército de Israel se prepara para ocupar el sur de Líbano y ya preocupa que se anexe los territorios próximos a su frontera
Sánchez traslada al presidente de Líbano su "apoyo total" tras los bombardeos de Israel: "Basta ya de escaladas"
Séptima jornada de guerra en Irán sin que se augure el final de los ataques iniciados por sorpresa por Estados Unidos e Israel el pasado sábado. El régimen de Teherán ha avisado que el "conflicto" será "prolongado", poco antes de que el Ejército israelí desatara una nueva oleada de ataques "a gran escala" la capital iraní durante la madrugada. En Beirut, también han sufrido los bombardeos israelíes a extensas barriadas del sur de la capital del Líbano.
Donald Trump, que no ha dejado de insultar al Gobierno de España por no apoyar sus planes bélicos, tiene otra opinión diferente y parece mostrarse dispuesto a alargar la guerra hasta las ocho semanas. Para ello, presume de tener munición suficiente. "Puedes decir cuatro semanas, pero podrían ser seis, ocho o tres", como confirmó el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, quien aseguró que son EE.UU. e Israel los que están marcando por completo "el ritmo" de la guerra.
Resumen de la guerra en Irán, con datos
- El presidente de EEUU, Donald Trump, vuelve a insultar al Gobierno de España por negarse a apoyar su escalada bélica en Irán
- Estados del Golfo afectados: una semana después del inicio de la guerra, los 14 países de Medio Oriente, continúan interceptando nuevos ataques de represalias iraníes.
- Israel promete un conflicto en escalada: Mandos israelíes aseguran estar entrando en la “siguiente fase” de la guerra y una madrugada de extensos ataques sobre varias barriadas de Beirut. Hegseth dijo que el conflicto “apenas ha comenzado”.
- La estrategia de EE.UU.: Hegseth dijo que los ataques de Irán están atrayendo a las naciones de Medio Oriente “a la órbita estadounidense.” Anteriormente, Trump dijo a Axios que quiere estar involucrado en la selección del nuevo líder de Irán.
Trump asegura que tiene en mente a varias personas que cree que "harían un buen trabajo" liderando a Irán
El presidente de EEUU, Donald Trump ha revelado sus esperanzas para el nuevo liderazgo iraní, señalando que tiene algunas personas en mente que cree que serían buenas opciones para dirigir el país en medio de la guerra. “Queremos entrar y limpiarlo todo”, aseguró Trump a NBC News en una entrevista telefónica. “No queremos a alguien que reconstruya en un período de 10 años”. “Tenemos algunas personas que creo que harían un buen trabajo”, continuó, aunque no proporcionó ningún nombre.
(FUENTE CNN)
EE.UU informa del ataque a un portaviones de drones en Irán
Estados Unidos ha informado del ataque en las últimas horas un buque portaviones de drones en Irán "aproximadamente del tamaño de un portaviones de la Segunda Guerra Mundial" y que su capacidad militar está lejos de agotarse. "Solo en las últimas horas atacamos un portaviones de aviones no tripulado iraní, un barco aproximadamente del tamaño de un portaviones de la Segunda Guerra Mundial, y mientras hablamos, está en llamas", dijo en una rueda de prensa el comandante del Centcom (Comando Central), el almirante Brad Cooper, en Tampa (Florida).
Italia cierra su Embajada en Irán "por motivos de seguridad" en medio de la ofensiva de EEUU e Israel
"Por motivos de seguridad, hemos cerrado la Embajada de Italia en Teherán", ha dicho el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, quien ha señalado que "un grupo de cerca de 50 italianos, encabezados por el embajador en Irán, cruzó la frontera hacia Azerbaiyán". "Seguiremos manteniendo relaciones diplomáticas con Teherán para proteger a los italianos que permanecen en Irán y nuestros intereses nacionales. La Embajada seguirá operando desde Bakú", ha manifestado el jefe de la diplomacia italiana a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.
Irán advierte de nuevas armas, ataque a «gran escala» en Teherán
La séptima jornada de guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán empezó con nuevos ataques sobre Teherán, Líbano y algunos países del golfo Pérsico, así como la advertencia de la Guardia Revolucionaria iraní de que su país está preparado para un "conflicto prolongado". El Ejército de Israel anunció haber empezado una nueva oleada de ataques "a gran escala" contra Teherán, que comenzó esta madrugada, la peor de todas, según el testimonio de los residentes.