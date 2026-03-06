La alcaldesa ha insistido en que el mantenimiento de las pasarelas "es responsabilidad de Costas" y ha anunciado un expediente al policía local que recibió un aviso previo del 112

SantanderLa alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha comparecido en una compleja rueda de prensa para pronunciarse nuevamente tras la tragedia que ha dejado seis jóvenes estudiantes muertos, –cinco mujeres y un hombre de entre 19 y 22 años–, tras colapsar y venirse abajo una pasarela en la playa de El Bocal. Solo una séptima víctima sobrevivió al suceso, que permanece ahora inmerso en una investigación judicializada que busca determinar las causas exactas del colapso de la estructura y dirimir responsabilidades. En el foco está el hecho de que un ciudadano advirtiese justo un día antes al 112 del mal estado de la pasarela, tras lo cual el Centro de Atención a Emergencias se lo transmitió a la Policía Local, que no hizo nada después para prevenir una situación como la que tristemente se produjo. Por ello, y también con las hipótesis que apuntan a una falta de mantenimiento de la estructura, la alcaldesa, que ha insistido en eximir de esta última tarea al consistorio, responsabilizando directamente "a Costas", es decir, al Ministerio de Transición Ecológica, ha anunciado un expediente al policía local que cogió la llamada del 112.

“No tendríamos que haber llegado a que un vecino se dé cuenta de que estaba mal (la pasarela)", ha lamentado la regidora, que en un momento de su discurso se ha referido a la "cadena de respuesta" ejecutada tras ese aviso a las autoridades que alertó, antes de que ocurriese lo peor, de que esa estructura de madera que "unía dos pequeños acantilados" era peligrosa para el paso. "No puedo decir que el accidente fue porque un policía local no hizo su trabajo, pero sí podíamos haberlo evitado si ante una llamada se hubiese hecho lo que en otras ocasiones se ha hecho". "No puede ser que se despiste aunque no entienda que sea tan urgentísimo", ha dicho, sobre la actuación del policía local que recibió el aviso del 112, subrayando que "la llamada murió en oídos" de ese agente.

La alcaldesa de Santander y el expediente al policía local por no actuar tras el aviso del 121

"Desde que se recibe la llamada el lunes a las 12:14, hasta el martes a las 16:45 pasan 28 horas", ha informado la alcaldesa, indicando que en todo ese tiempo se debió actuar como se ha hecho "en otras ocasiones": "Si es cierto que estaban ocupados los agentes... ¿a las 24 horas seguían ocupados?", se ha cuestionado, incidiendo en que aún debía tener todo lo ocurrido por escrito. "Verbalmente se me indica que no efectúa esa siguiente diligencia", ha dicho sobre la actuación de ese agente, precisando que la misma debió ser un "pasaros por aquí porque tengo este aviso".

En ese sentido, subraya que, aunque estuviesen ocupados o no hubiesen percibido la máxima urgencia, deberían haber actuado en cualquier caso, "pero no se efectúa esa siguiente llamada". "Muere esta diligencia cuando recibe la llamada", insiste la regidora, asumiendo su parte en este caso para decidir la aplicación de medidas, como el expediente sobre el agente.

La alcaldesa señala a Costas por la responsabilidad del mantenimiento pero reconoce fallos en la "cadena de respuesta"

"Hablar después de que haya pasado una desgracia puede (hacer) parecer que queremos unas administraciones a otras mercadear con vidas humanes. No voy a entrar a eso. Yo he querido separarlo muy bien. Hoy como primer día, parte de esta intervención es defenderme de lo que se ha vertido y lo que en esa cadena de respuesta ha fallado. Me he ocupado lo mejor que he sabido a las familias. Todas han sido nobles, me han dado las gracias y no tenían por qué. He tenido el peor episodio de mi vida política", ha confesado, antes de ahondar en su rol como alcaldesa y el pesar también en lo personal por una tragedia tan dura como la vivida.

"Institucionalmente soy la alcaldesa de Santander, donde debo decir que no nos correspondía el mantenimiento y donde debo decir que no podemos permitir que esta cadena de respuestas falle y depuraré las responsabilidades que tenga que revisar. Haremos una revisión completa de la gestión de avisos. No voy a permitir que se dude de que la voz de los santanderinos es principal y crucial", ha dicho, antes de continuar en ese sentido.

"Yo voy a trabajar para que les hagan caso ahora aún más o más que nunca y que lo que nos ha sucedido [...] No se me va a olvidar. Voy a trabajar para que ni sea en vano ni vuelva a suceder. Estaré del lado de las familias porque ahí vuelvo a ser persona. Estaré del lado de las familias por encima del Ayuntamiento de Santander y del cargo de alcaldesa", ha subrayado.

"El Ayuntamiento no tenía que mantener esas pasarelas"

Más allá de ese anuncio del expediente del agente de la policía local y el fallo en la "cadena de respuesta" tras el aviso al 112 sobre el mal estado de la estructura, la alcaldesa ha puesto el foco y ha centrado el núcleo de su discurso en esa citada defensa al Ayuntamiento de Santander, al que exime de la responsabilidad del mantenimiento sobre esa pasarela de El Bocal por la que se precipitaron los siete estudiantes tras colapsar y venirse abajo.

"El Ayuntamiento no tenía que mantener esas pasarelas". "La responsabilidad es de Costas", ha reiterado en varias ocasiones, precisando que "si la pasarela estuviese mantenida no hubiésemos llegado a la desgracia" ocurrida.

“Entendemos que la responsabilidad total es de Costas", ha insistido, sosteniendo la misma versión que ya dio la concejala de Medio Ambiente de Santander, Margarita Rojo, cuando señaló que al Ayuntamiento no le correspondía el mantenimiento de la senda costera porque "las obras del proyecto que se comenzó a ejecutar en esa zona por parte del Ministerio de Transición Ecológica, y que posteriormente se paralizó, no están finalizadas".

"Es el propio Ministerio el que reconoce que las obras no están acabadas cuando redacta un nuevo proyecto", dijo entonces esta última, detallando, como ha hecho hoy la alcaldesa, que en el propio proyecto de finalización, de agosto de 2016, se recoge que el objeto del proyecto es "la definición y valoración de las obras necesarias para la finalización de las paralizadas". Y en ese sentido, insisten en que el compromiso de mantenimiento de la senda costera por parte del Consistorio "queda explícitamente referido al momento en que las obras estén finalizadas y recibidas por el propio Ayuntamiento".

Respecto del proyecto iniciado y paralizado –y, por tanto, no acabado– y respecto del proyecto de finalización, que ni siquiera llegó a iniciarse, "el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento con la Demarcación de Costas "está supeditado a que se finalicen las obras y eso no se ha producido". "Dado que no están acabadas, al Ayuntamiento no le corresponde su mantenimiento", han venido sosteniendo estos días desde el consistorio tras la tragedia.

"El proyecto lo redacta Costas, lo ejecuta Costas, lo paraliza Costas, lo rehace Costas de nuevo y ahí se para el proceso y las obras quedan inacabadas, por lo que ese compromiso del Ayuntamiento de mantenimiento sigue a la espera de que finalicen", dijo la concejala de Medio Ambiente santanderina, y así lo ha vuelto a manifestar la alcaldesa, que ha apostillado: "Poco podemos ser responsable de un proyecto que no ha finalizado".

Las medidas del Ayuntamiento de Santander tras la tragedia

Ante todo ello, Gema Igual ha señalado que, para que lo ocurrido no sea en vano, el consistorio adoptará medidas. Entre ellas, el citado expediente para el agente de la Policía Local implicado por no actuar tras el aviso sobre el mal estado de la pasarela. También, en lo relativo al "tema de costas" y "teniendo muy claro", ha dicho, que deben proceder "en torno a la convivencia con Costas", ha anunciado que publicarán "un mapa de Santander donde se indique lo que es suelo municipal y lo que es de Costas". "Lo haremos para que sea entendible. De azul lo de Santander y de rojo de Costas. Y dentro de la zona de Costas habrá un punto para que sepamos qué hacer", ha indicado.