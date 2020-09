La imagen de la huida en masa de Santoña que sorprende hasta a una niña pequeña

Es la imagen de la huida, del miedo. Es la imagen de filas kilométricas de coches huyendo literalmente de Santoña. Hasta la voz de una niña pequeña muestra la sorpresa ¿qué ha pasado? dice. La fila de coches que se van de la localidad no cesa tras haberse declarado en fase 2 estricta. Los vecinos están indignados porque cree que ha habido un descontrol total y que no ha habido previsión. Muchos temen la vuelta a los ERTE y pasarlo mal porque estos 14 días de movilidad limitada abogan a muchos al cierre. Indefensión e impotencia es lo que siente este municipio que vuelve a una vieja normalidad, la del control de la movilidad.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha pedido este jueves no crear "una alarma" por la vuelta a "una fase 2 estricta" en Santoña, porque no ha descartado que pueda ocurrir en otro municipio, y ha opinado que lo importante es que la situación en los hospitales "es soportable".

"A mi lo que me preocuparía es que empezaran a llegar infectados y no tuviéramos camas o que los que están graves no tengan UCI. Eso de momento no se atisba", ha asegurado el presidente, que recuerda que hay 43 personas hospitalizadas por coronavirus ahora cuando en abril ha dicho que se llegaba "a las 600".