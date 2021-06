Un ingeniero de Silicon Valley predice cuándo llegará el fin de la pandemia: "Es la recta final"

Cuándo terminarán las restricciones

El proceso de vacunación, clave para acabar con las restricciones

Sobre todo, el ingeniero elogia el proceso de vacunación que se ha seguido en estos países ya que, según él, es lo que ha permitido que estas zonas vuelvan a la normalidad. "Esto es el final porque la gran mayoría de la gente que está vacunada o está protegida completamente del covid-19 y todas sus variantes, o si se infectan, no caen muy enfermos, no son muy infecciosos, con lo cual aunque tengas una variante como la Delta (originada en India) por ejemplo que es 3 o 4 veces más infecciosas que la original si el 98 % de las personas expuestas no están infectados o no son contagiosas, no importa de que sea más contagiosas la nueva variante. Eso depende de qué porcentaje de la población esté vacunada", comenta el experto.