Esta Luna saldrá por el horizonte con un tono rojizo o anaranjado y después irá adquiriendo su clásico tono entre plateado y amarillento

La Luna tendrá un fenómeno que no volverá a repetirse en años: podrá verse desde España

Compartir







Ayer muchos miraron al cielo para ver la Luna Azul. El nombre puede llevar a engaño porque el satélite no se teñirá literalmente de ese color, pero tendrá algo de especial. Mayo de 2026 tendrá dos lunas llenas, una el día 1 y otra el 31. Esta segunda luna llena dentro de un mismo mes es lo que popularmente se llama Luna Azul.

Para aquellos que se lo perdieron ayer, hoy podrán ver la Luna Azul y deleitarse con esa imagen esta noche. En Palma se podrá ver a partir de las 21:30 horas, en Madrid a partir de las 22:30 horas y en Vigo cuando falten 10 minutos para las 23:00 horas. El satélite saldrá por el horizonte con un tono rojizo o anaranjado y después irá adquiriendo su clásico tono entre plateado y amarillento.

PUEDE INTERESARTE Que la Luna se vea enorme en el horizonte tiene una explicación científica

¿Por qué ocurre este fenómeno?

Una Luna Azul puede definirse de dos formas. La más conocida es la Luna Azul mensual, que se trata de la segunda luna llena que ocurre dentro de un mismo mes del calendario. Sin embargo, la definición más tradicional es la que habla de la tercera luna llena dentro de una estación astronómica que tiene cuatro lunas llenas.

En el caso del 31 de mayo de 2026, hablamos de la primera, la Luna Azul mensual. Este fenómeno ocurre porque el ciclo lunar dura unos 29,5 días, algo menos que la mayoría de los meses del calendario. Cuando una luna llena cae muy al principio de un mes de 30 o 31 días, queda suficiente tiempo para que haya otra luna antes de que acabe el mes. Eso es justo lo que pasará este mayo: la primera luna llena tuvo lugar el 1 de mayo y la segunda llegará el domingo 31 de mayo.

PUEDE INTERESARTE La NASA y Blue Origin se lanza a la conquista de la Luna en seis años: este año comienza la construcción de la primera base lunar

La Luna Azul de este 31 de mayo de 2026 tendrá otra particularidad: coincidirá con una microluna. Esto quiere decir que la luna llena se producirá cerca del apogeo, el punto de órbita lunar más alejado de la Tierra. Por eso, se verá ligeramente más pequeña y menos brillante que una luna llena media, aunque la diferencia será difícil de apreciar a simple vista.