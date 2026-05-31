Sigue la búsqueda de Ángel, el anciano de 84 años que sufre demencia y que desapareció en Écija, Sevilla

La desaparición fue considerada como un caso de alta vulnerabilidad por la edad que tenía Ángel

Una semana sin Ángel, el anciano de 84 años desaparecido en Écija, Sevilla: localizan su pulsera GPS

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Continúa la búsqueda de Ángel, el hombre de 84 años que sufre demencia y que desapareció en Écija, Sevilla. Hoy en su pueblo, en Marinaleda, han aplazado la fiesta del pensionista en señal de respeto mientras siguen las batidas para localizarlo por toda la comarca. El dispositivo localizador que llevaba ha aparecido a cuatro kilómetros del último punto donde lo vieron.

A Ángel se le perdió la pista el pasado 22 de mayo en Écija. Ese día se desplazó hasta la localidad para realizar varias gestiones. La última vez que fue visto estaba en la zona de El Carmen. La desaparición fue considerada como un caso de alta vulnerabilidad por su edad.

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Se han desplegado drones con cámaras térmicas y unidades caninas

Las fuerzas de seguridad activaron el protocolo de búsqueda y solicitaron la colaboración ciudadana para intentar recabar cualquier tipo de información sobre su paradero. La búsqueda está coordinada por la Policía Nacional y cuenta con la colaboración de Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y numerosos voluntarios procedentes de distintos municipios de la comarca.

Durante estos días se han desplegado drones con cámaras térmicas, unidades caninas especializadas, efectivos a caballo y el helicóptero de la Policía Nacional, además de equipos de rastreo terrestre.

La búsqueda se ha centrado en caminos rurales y zonas agrícolas

La búsqueda de Ángel se ha centrado en caminos rurales, zonas agrícolas y áreas próximas al último punto donde se registró la ultima señal del dispositivo localizador que Ángel llevaba con él.

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El alcalde de Marinaleda, Sergio Gómez Reyes, ha anunciado en redes sociales que se han incorporado equipos especializados para rastrear el entorno del río Genil. La Policía Nacional mantiene abierto el dispositivo de búsqueda, mientras familiares, vecinos y voluntarios continúan pendientes de cualquier información que les pueda ayudar a encontrar a Ángel.