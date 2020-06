Voluntario en los ensayos contra el COVID-19: "En Oxford quieren que su vacuna llegue a los hogares en Navidad"

Por participar en el proyecto que podría salvar miles de vidas, únicamente “me pagan el transporte para ir al hospital, solo eso”, no recibe otra recompensa que la de sentir que está haciendo lo que debe: “Cada semana hacen pruebas en mi nariz y garganta. Me tengo que tomar la temperatura todos los días y rellenar un diario electrónico. Y cada mes me hacen unos análisis”