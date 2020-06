Las funerarias contabilizan 43.985 muertos por coronavirus, un 56,5% más que Sanidad

La cifra real al respecto de los fallecidos por la pandemia del coronavirus en España sigue siendo, en medio del profundo dolor, objeto de continuo debate. A mediados de abril era el propio Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, quien advertía que esa cifra real sería “difícil de conocer”, y hoy, en el primer día de junio, con los primeros territorios de España entrando por fin en fase 3 y el 70% de los ciudadanos caminando por la fase 2 de la desescalada desde el deseo de alcanzar lo antes posible la denominada ‘nueva normalidad’, esa afirmación, a pesar de todo, no deja de ser menos cierta. Máxime, con el baile de datos del que el propio Ministerio de Sanidad ha sido protagonista, variando el número de víctimas contabilizadas hasta llegar incluso a reducirlo. La justificación, reiteradamente en los últimos días por Fernando Simón durante sus comparecencias para hacer balance de la pandemia en España, reside en que han eliminado “duplicados”, se han descontado decesos cuyos casos de coronavirus “no tuvieron una prueba confirmatoria”, y al mismo tiempo se trabaja por ubicar en el tiempo a algunos fallecidos cuya fecha de defunción no ha podido ser precisada aún o no ha sido correctamente situada; un proceso que durará “varios días”, según indicó ya la pasada semana el epidemiólogo, añadiendo que con ello se pretende tener una mayor precisión respecto a todos los casos que han sido confirmados.