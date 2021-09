Estos bulos, que califican al medicamento como 'milagroso' ante la enfermedad, han hecho que mucha gente haya tratado de conseguir el medicamento para su administración, lo que conlleva graves peligros de salud. De hecho, en Estados Unidos ya se han notificado varios ingresos hospitalarios por pacientes intoxicados, después de haberse auto administrado invermectina para combatir los síntomas del covid19. Dos hospitalizados en las últimas semanas en California.



La FDA (Agencia para la Administración de Medicamentos y Drogas de Estados Unidos) ha vuelto a dejar claro que este medicamento no está autorizado en el país para tratar el covid19, ni siquiera ninguna otra enfermedad. En Estados Unidos sólo está autorizado su uso veterinario y sólo se permite su uso en humanos ante determinadas enfermedades provocadas por gusanos o afecciones a la piel. La FDA ha querido dejar claro que la ivermectina no es un antiviral y lo ha hecho con una frase muy gráfica: "No tomes invermectina. No eres una vaca".