ISGlobal ve "una ilusión" tener vacunada a un 70 % de la población en verano y teme el miedo a AstraZeneca

"Me da pánico -ha añadido- de que la gente ahora no se quiera pinchar la de AstraZeneca. No se puede escoger. Esto no es un supermercado. Ha crecido el tráfico de negacionistas. El beneficio de las vacunas es más colectivo que individual. Quien no se la pone, es un egoísta", ha dicho.

Janssen es prometedora

Novavax es muy potente

Preguntado sobre el pasaporte sanitario europeo, Vilasanjuan ha declarado: "No estoy a favor del pasaporte hasta que el acceso a la vacunación no esté garantizado para todos. Si es una herramienta discriminatoria, no. Pero puede traer beneficios, si hubiera una nueva crisis". "Éticamente, no se pueden poner condiciones a gente que no se ha vacunado porque no ha tenido la posibilidad de hacerlo. No debería servir, por ejemplo, para que una parte de una familia que no esté vacunada no pueda viajar", ha concluido